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19.10.2020 17:14
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В Купчино перевернулся автобус со школьниками

Школьный автобус перевернулся во Фрунзенском районе Петербурга вечером 19 октября. По данным «Фонтанки», внутри были дети.

Авария произошла около пяти часов вечера на пересечении Купчинской и Малой Балканской. «Шкода» столкнулась со школьной развозкой, в итоге автобус перевернулся. Как рассказал «Фонтанке» собеседник в правоохранительных органах, внутри, по предварительным данным, находились пятеро детей. Подробности выясняются.

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