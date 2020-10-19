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19.10.2020 14:18
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С экзамена в больницу. Во время ЕГЭ коронавирус подхватили более 400 выпускников

Более 400 выпускников заразились коронавирусом во время проведения единого государственного экзамена. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев 19 октября.

«Свыше 400 ребят заразились ковидом, попали в больницу», — цитирует Музаева РИА Новости.

Музаев также заявил, что Рособрнадзор не собирается переводить ЕГЭ в дистанционную форму из-за роста заболеваемости коронавирусом в следующем году.

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Комментарии (2)

bombaleilo
Где коментарии госпожи Потехиной:)
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