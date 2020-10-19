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19.10.2020 12:05
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Коронавирус не переведёт на дистант ЕГЭ

Менять формат единого государственного экзамена из-за пандемии коронавируса не планируют в России в 2021 году. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на всероссийской встрече с родителями 19 октября.

«Не думаю, что существующие технологии сегодня позволяют нам пойти на такой шаг», — отметил он, добавив, что нет инструментов, позволяющих контролировать выпускников, сдающих экзамен удалённо.

ЕГЭ в 2021 году пройдёт в три этапа: досрочный период — с 22 марта по 16 апреля, основной — с 24 мая по 1 июля, дополнительный — с 3 по 17 сентября. По словам Музаева, разговоры о возможном переносе сроков пока преждевременны.

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