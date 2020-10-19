«Это бордель, который этот Бабиш сделал. А теперь мы все должны это слизать. Это... (человек в слабой степени умственной отсталости — Прим. авт.) , пардон, извините», — цитирует Малачову РИА Новости 19 октября.

Министр труда и социальных дел Чехии Яна Малачова дала емкую характеристику ситуации в стране и лично председателю правительства, думая, что журналисты выключили микрофон после интервью.

Вклад Андрея Бабиша глава Минтруда оценила после формального завершения интервью для чешского гостелеканала ČT1. Запись её откровений показали в воскресном выпуске программы «168 часов», позднее фрагмент выложили в Сети.

Выражение, которое использовала Малачова, стало фирменным для главы МИД РФ Сергея Лаврова. Он использовал его, сдобрив нецензурным восклицанием, в августе 2015 года на пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром. Позже Лавров объяснил, что его подвёл микрофон.



Как отмечает агентство, в последние недели чешкий премьер-министр подвергается жёсткой критике за работу во время пандемии. Председателю правительства припоминают, что он до последнего был противником ношения масок, а также хаотичные решения. В частности, глава Минздрава Роман Притула полагает, что Чехия сейчас находится в лидерах по приросту новых случаев коронавируса в том числе из-за того, что в стране промедлили с введением жёстких мер.



По данным Университета Джонса Хопкинса, в Чехии зарегистрировано более 170 тысяч заболевших.

