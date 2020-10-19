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19.10.2020 12:10
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Главный эпидемиолог Минздрава предложил пропагандировать прививки с помощью церкви и СМИ

Масштабную кампанию по пропаганде прививок предлагает запустить в России главный внештатный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико. Он предложил привлечь в дело СМИ, школы и церковь.

«Государство должно взять на себя расходы по организации и проведению кампании против антипрививочной пропаганды. Необходимо выделение специальных средств на нужды пропаганды вакцинопрофилактики», — сказал Брико 19 октября «Интерфаксу».

Брико считает, что к пропаганде прививок необходимо привлекать представителей различных религий. Кроме того, академик предложил обязать газеты, журналы и интернет-ресурсы открыть разделы, посвященные вакцинации, а также создать в России специальное СМИ или специальный канал, где будут говорить о пользе прививок.

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Комментарии (6)

Вячеслав Рогожин
Простите, но тому, с чем связана деятельность РПЦ, я следовать уж точно не намерен.
footballer13
Золото! Нужно больше золота!
Василий Марущак
Они эту вакцину будут продавать рядом со свечками, просвирками, и ладаном.
-Берите, не пожалеете, на святых мощах настояна)))
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