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19.10.2020 10:17
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Биржевой курс доллара в начале новой недели вырос до 78

Рубль растерял позиции по отношению к евро и доллару.

Курс американской валюты на открытии торгов пошел вверх. В 10:08 за доллар давали уже 79,96 рубля.

Евро, в свою очередь, прибавил 5 копеек, до 91,3 рубля.

Нефть марки Brent торгуется сегодня за 43,14 доллара за баррель.

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Комментарии (1)

Петр Петров
Удивитено, такая новость значимая, а под ней н одного комментария!
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