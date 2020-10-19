Коллекторы рассказали, что поведение должников в России изменилось из-за эпидемии коронавируса

«На текущий момент поведение должников изменилось и причины неплатежей, которые они называют, стали более реальными. Если в марте на финансовые трудности ссылались 55% должников, то сейчас 70%», — сказал он. При этом половина тех, кто не платит по долгам из-за финансовых трудностей, жалуются на падение доходов, еще 30% должников — на потерю работы, 15% — на нехватку средств.

Абсолютное большинство российских заемщиков, допускающих просрочку по кредитам в настоящее время, делает это из-за финансовых трудностей — во время пандемии доля называющих такую причину подскочила до 70%. Об этом 19 октября рассказал РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

По данным НАПКА, еще семь процентов россиян, допустивших просрочку по кредитам, рассчитывают идти в суд, чтобы не платить либо в разы уменьшить сумму долга. Не более двух процентов ссылаются на закон о банкротстве и на свое намерение пройти процедуру. По-прежнему шесть процентов россиян отказываются вносить платежи по кредиту из-за несогласия с суммой долга, а еще около семи полагают, что в текущих реалиях можно не возвращать долги вовсе. Примерно два процента россиян говорят, что не оформляли кредит, а шесть процентов должников называют другие причины.



Четверть должников, вышедших на просрочку в апреле-июне, в качестве причины неплатежей в 90% случаях называют сложную финансовую ситуацию, вызванную либо потерей работы, либо существенным снижением уровня дохода из-за пандемии. При этом лишь три процента ссылаются на кредитные каникулы, которые в реальности не были им предоставлены.



Большинство «пандемийных» должников (60%) собирается возвращаться в график платежей, а еще треть сомневается в этом, но от долга не отказываются. Лишь около 2–3% заявляют о желании объявить себя банкротами в будущем. При этом категоричных отказников в «пандемийном» портфеле находится не более 5%.

