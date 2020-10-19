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19.10.2020 07:16
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«Я заметил». Навальный посетовал, что Трамп не ввел санкции против России из-за отравления

Оппозиционер Алексей Навальный считает, что президент США Дональд Трамп должен был также ввести санкции после произошедшего с ним инцидента.

«Да, я заметил, что Трамп не ввел санкции против России. Я думаю, что особенно важно, чтобы все, включая и, возможно, в первую очередь президента США, выступили против применения химического оружия в XXI веке», — сказал Навальный в интервью телеканалу CBS 19 октября.

В сентябре Трампа из-за отсутствия реакции на произошедшее с Навальным раскритиковал его оппонент, кандидат в президенты от демократов Джо Байден. «Его молчание — соучастие», — заявил он тогда, назвав отравление российского политика попыткой заставить его замолчать.

Санкционный список по делу российского оппозиционера страны ЕС согласовали 15 октября. Санкции введены в отношении первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, директора ФСБ Александра Бортникова, руководителя управления президента по внутренней политике Андрея Ярина, полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, двух заместителей министра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова. Кроме того, в список попал и Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии, в котором разрабатывался «Новичок».

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Оппозиционера доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому. 22 августа его отправили на лечение в Германию, где его вывели из комы. 23 сентября политика выписали из стационара немецкой клиники Charite.

Лаборатория бундесвера в Германии в середине сентября сообщила, что нашла в организме россиянина следы яда. Образцы оппозиционера по просьбе Берлина также изучили специалисты Швеции и Франции. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества.

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Комментарии (13)

Кровокрас
Санкции будет накладывать не Трамп, а Байден.
И не санкции, а начинать вторую холодную войну.
Посмотрим как тогда закукарекуют пригожинские петушки.
260642921
Трамп не Рейган. Ему бы со своими проблемами разобраться.
zlopopik
На глазах у изумленной публики по миру распространяется несезонный коронавирус. И предполагается, что за это никто не ответит. Но Россию можно обложить оброком после отравления петрушки-шарлатана своими же кураторами.
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