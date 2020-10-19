«Я заметил». Навальный посетовал, что Трамп не ввел санкции против России из-за отравления

Оппозиционер Алексей Навальный считает, что президент США Дональд Трамп должен был также ввести санкции после произошедшего с ним инцидента.



«Да, я заметил, что Трамп не ввел санкции против России. Я думаю, что особенно важно, чтобы все, включая и, возможно, в первую очередь президента США, выступили против применения химического оружия в XXI веке», — сказал Навальный в интервью телеканалу CBS 19 октября.



В сентябре Трампа из-за отсутствия реакции на произошедшее с Навальным раскритиковал его оппонент, кандидат в президенты от демократов Джо Байден. «Его молчание — соучастие», — заявил он тогда, назвав отравление российского политика попыткой заставить его замолчать.