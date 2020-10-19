«Я заметил». Навальный посетовал, что Трамп не ввел санкции против России из-за отравления
Оппозиционер Алексей Навальный считает, что президент США Дональд Трамп должен был также ввести санкции после произошедшего с ним инцидента.
«Да, я заметил, что Трамп не ввел санкции против России. Я думаю, что особенно важно, чтобы все, включая и, возможно, в первую очередь президента США, выступили против применения химического оружия в XXI веке», — сказал Навальный в интервью телеканалу CBS 19 октября.
В сентябре Трампа из-за отсутствия реакции на произошедшее с Навальным раскритиковал его оппонент, кандидат в президенты от демократов Джо Байден. «Его молчание — соучастие», — заявил он тогда, назвав отравление российского политика попыткой заставить его замолчать.
Санкционный список по делу российского оппозиционера страны ЕС согласовали 15 октября. Санкции введены в отношении первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, директора ФСБ Александра Бортникова, руководителя управления президента по внутренней политике Андрея Ярина, полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, двух заместителей министра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова. Кроме того, в список попал и Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии, в котором разрабатывался «Новичок».
Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Оппозиционера доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому. 22 августа его отправили на лечение в Германию, где его вывели из комы. 23 сентября политика выписали из стационара немецкой клиники Charite.
Лаборатория бундесвера в Германии в середине сентября сообщила, что нашла в организме россиянина следы яда. Образцы оппозиционера по просьбе Берлина также изучили специалисты Швеции и Франции. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества.