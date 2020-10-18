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18.10.2020 16:09
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Молодой мужчина назвался королём и пробрался в Версальский дворец

Полиция Франции задержала гражданина, который проник на территорию Версальского дворца.

Как передаёт 18 октября ТАСС со ссылкой на Le Figaro, инцидент произошёл в ночь на воскресенье. По словам сотрудника музея, мужчина приехал в Версаль из Парижа на такси, водителю он представился королём и признался, что собирается войти в замок. Таксист, высадив пассажира, решил сообщить о нём в полицию.

Злоумышленник, как сказали во дворце, «был перехвачен после того, как разбил окно у входной двери, через которую можно попасть в нижнюю галерею». Мебели и коллекциям ущерба не нанесено.

Сейчас мужчина под стражей. Его имя не называется, известно только, что ему 31 год.

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