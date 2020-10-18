«Далеко не все москвичи готовы работать на таких работах». Собянин рассказал о нехватке мигрантов

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о нехватке мигрантов в столице. По его словам, их количество в городе сократилось на 40%. Об этом глава города заявил в эфире телеканала «Россия 1».



По словам Собянина, число мигрантов в столице, по отдельным оценкам, сократилось на 40%. Это влияет на рынок труда, особенно в коммунальной сфере. «На те должности, которые заняты временно. Это ручной труд, лопаты, метла, лом. Далеко не все москвичи готовы работать на таких работах», — добавил мэр столицы.



Собянин отметил, что проблему решают заменой ручного труда, а мигрантов замещают приезжие из российских городов. «Очень много механизации, привлекаем людей из других регионов», — пояснил глава Москвы.

