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18.10.2020 12:50
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«Далеко не все москвичи готовы работать на таких работах». Собянин рассказал о нехватке мигрантов

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о нехватке мигрантов в столице. По его словам, их количество в городе сократилось на 40%. Об этом глава города заявил в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Собянина, число мигрантов в столице, по отдельным оценкам, сократилось на 40%. Это влияет на рынок труда, особенно в коммунальной сфере. «На те должности, которые заняты временно. Это ручной труд, лопаты, метла, лом. Далеко не все москвичи готовы работать на таких работах», — добавил мэр столицы.

Собянин отметил, что проблему решают заменой ручного труда, а мигрантов замещают приезжие из российских городов. «Очень много механизации, привлекаем людей из других регионов», — пояснил глава Москвы.

На нехватку трудовых ресурсов также жалуется и бизнес. В частности, недостатком водителей агрегаторы такси объясняли рост цен на поездки. Ранее член Совета Федерации от Петербурга и глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов предложил председателю правительства Михаилу Мишустину заменить мигрантов осужденными, расширив использование принудительных работ.

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Комментарии (10)

Мужской Взгляд
Дозамещаетесь, что будете потом сами у них с лопатами бегать.
veteran78
В раньшие времена просыпался зимой в школу под шорканье лопаты (дворник уже на посту ) , снегоуборочные с утра пых пых и грузовички к ним под загрузку снегом вжик вжик. А нынешнее время с утра в окно глядь а там уже весь проспект гадостью реагентом залит. Ну и на фига им дворники ? А за убитых сосульками всё равно спросить не с кого.
USSR_forever
почему-то в Европе я не вижу людей с ломами.... наверное потому, что там другой подход - дороги убирает спец.техника, а крыши с системой отопления (которая не позволяет снегу и сосулям образовываться)... Как же вы достали со своим Средневековьем.... Ручной труд в нормальных странах давно автоматизировали, и только тут всё также, как и 100 лет назад - никакого развития, ни умственного ни государственного... Почему при слове Москва первой ассоциацией возникает не "Столица Родины" а "кучи мигрантов"? Может стоит поработать над своим "имиджем"?! В СССР был Университет Друбы Народов и уважительное отношение к другим нациям, "совок" развивал терпимость, толерантность и уважение к представителям других расс и народов мира. А в РФ почему-то привили обществу неприятно название "мигранты", и каждый раз подают их как что-то неприятное. Зачем так делать? Это же те же люди, что и мы. По строению и физиологии ничем не отличаются. Но зачем развивать у людей неприязнь к ним? Не понимаю....
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