Видеозапись «неловкого момента» выложил в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» вечером 17 октября Михаил. По его словам, он двигался по проспекту Большевиков от Народной улицы, где транспортные потоки разделены (то есть движение одностороннее), и внезапно ему навстречу поехали автомобили: один, другой, а потом целая вереница засветила фарами в лицо. Реакция Михаила была крайне эмоциональной, поэтому звук в видео пришлось убрать. «Потом уже понял, что там перекрытие, и все разворачиваются, но я-то этого не знал», — объясняет он.

Неожиданное перекрытие дороги в Невском районе Петербурга вынудило многих водителей совершить серьёзное нарушение ПДД. К счастью, к аварии это не привело.

Подписчики в комментариях шутят, что бородатый анекдот о тысяче машины на встречке заиграл новыми красками, а также отмечают благоразумно невысокую скорость автора видео.



На карте ГАТИ ограничений в этом месте не отмечено, то есть никаких масштабных работ здесь не планировалось. Видимо, это кратковременное перекрытие. На «Яндекс.Карте» пользователи поставили соответствующую отметку.

