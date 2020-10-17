Жгли венки, бросали окурки и справляли нужду. В Ельце дети осквернили воинский мемориал

Следователи проводят проверку в связи с осквернением мемориала, посвященного погибшим в годы Великой Отечественной войны. Самому младшему из тех, кто может быть к этому причастен, — семь лет, самый старший станет совершеннолетним через год. Об этом 17 октября сообщает СК по Липецкой области.

По информации ведомства, накануне вечером камеры системы видеонаблюдения зафиксировали момент осквернения воинского мемориала на улице Коммунаров в Ельце. «На кадрах видно, как пятеро местных жителей, среди которых дети, водят хоровод вокруг вечного огня, жгут венки, бросают в огонь окурки и справляют нужду», — описали зафиксированное камерами в СК.