Иммунолог Минздрава: 90% заболевших коронавирусом привезли его с отдыха

Главный аллерголог-иммунолог Минздрава России Рахим Хаитов уверен, что 90% граждан, заболевших коронавирусом в последние дни, заразились во время отдыха.

«90% заболевших сейчас — это возвращающиеся с отдыха, которые привезли инфекцию», — цитирует его слова «Газета.Ru» 17 октября.

Иммунолог пояснил изданию, что заражение было неизбежно из-за большого скопления людей в ресторанах и на курортных пляжах. Несознательные отдыхающие могли носить маску неправильно или вообще не надевать её.

Суточный прирост заболевших COVID-19 в России составил 14 922 человека. В Петербурге также зафиксирован рост этого показателя.