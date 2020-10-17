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17.10.2020 12:45
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Иммунолог Минздрава: 90% заболевших коронавирусом привезли его с отдыха

Главный аллерголог-иммунолог Минздрава России Рахим Хаитов уверен, что 90% граждан, заболевших коронавирусом в последние дни, заразились во время отдыха.

«90% заболевших сейчас — это возвращающиеся с отдыха, которые привезли инфекцию», — цитирует его слова «Газета.Ru» 17 октября.

Иммунолог пояснил изданию, что заражение было неизбежно из-за большого скопления людей в ресторанах и на курортных пляжах. Несознательные отдыхающие могли носить маску неправильно или вообще не надевать её.

Суточный прирост заболевших COVID-19 в России составил 14 922 человека. В Петербурге также зафиксирован рост этого показателя.

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Комментарии (13)

Vedmik
Это не 90% заболевших, а 90% выявляемых. Потому что по прилёту берут анализы, а у людей которые дома у себя тихо загибаются и у болеющих школьников никто тесты не проводит. Вот и получается что выявляют только среди отдыхающих. К остальным даже врачи не едут, какие уж там анализы.
Piter Russo
Минздрав увольте профнепригодного. С его слов складывается впечатление что народ выезжал за границу и останавливался вместо гостинец в инфекционных больницах или ходил на экскурсии туда во время отдыха, кому номеров не хватило).
Первая глупость это создание толкучки в аэропортах для сдачи теста. Вторая глупость введение масочного режима и отсутствие контроля исполнения.
Wuhan Proletarian
В романе Алексея Толстого Петр Первый молодой царь сокрушается: "Черт привел родиться царем в такой стране!"
Нынешние начальники недалеко ушли и так же во всех бедах них виноват народ.
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