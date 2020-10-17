Рост продолжается. За день в Петербурге протестировали 32 тысячи горожан и выявили более 650 новых случаев COVID-19

За последние сутки в Петербурге выявлено 659 новых заболевших коронавирусом. Об этом 17 октября сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Вчера в городе были выявлены 647 новых случаев. Сегодня общее количество заболевших петербуржцев достигло 51 232 человек, а выздоровевших — 33 180 человек, из них 330 поправились за последние сутки.

Заболеваемость коронавирусом по России продолжает расти, однако за последние сутки в стране выявили 14 992 новых случая, что на 158 меньше, чем днем ранее, когда зафиксировали 15 150 случаев. Абсолютным лидером по приросту заболевших по-прежнему является Москва, но там количество новых случаев тоже немного снизилось — 4648 за сутки против вчерашних 5049. Петербург продолжает занимать второе место среди регионов по числу выявленных случаев.

