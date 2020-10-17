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17.10.2020 10:46
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Рост продолжается. За день в Петербурге протестировали 32 тысячи горожан и выявили более 650 новых случаев COVID-19

За последние сутки в Петербурге выявлено 659 новых заболевших коронавирусом. Об этом 17 октября сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Вчера в городе были выявлены 647 новых случаев. Сегодня общее количество заболевших петербуржцев достигло 51 232 человек, а выздоровевших — 33 180 человек, из них 330 поправились за последние сутки.

Заболеваемость коронавирусом по России продолжает расти, однако за последние сутки в стране выявили 14 992 новых случая, что на 158 меньше, чем днем ранее, когда зафиксировали 15 150 случаев. Абсолютным лидером по приросту заболевших по-прежнему является Москва, но там количество новых случаев тоже немного снизилось — 4648 за сутки против вчерашних 5049. Петербург продолжает занимать второе место среди регионов по числу выявленных случаев.

По данным городского оперштаба, за последние сутки протестировали на коронавирус 32 736 петербуржцев. Под наблюдением медиков, по данным на 17 октября, находятся 2982 человека, 39 из них — в обсерваторе, 1010 — контактные, 1933 — на самоизоляции.

С начала пандемии коронавирусом заболели 1 384 235 россиян. Из них 1 065 199 человек выздоровели, а 24 002 признали умершими от инфекции. В мире по общему количеству заразившихся Россию опережают США (8 млн случаев), Индия (7,2 млн) и Бразилия (5,2 млн).

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Комментарии (9)

Nedopens
Если данные о количестве заболевших формируются по проведённым тестам, то они отстают по времени на 2-3 дня, так как результаты анализов можно узнать не сразу. Я в августе сдавала тесты для плановой госпитализации дважды, в поликлинике и в больнице. В поликлинике результат получила через день, в больнице - на третий.
olla
забаньте уже бота Бабу Нюру ))
Баба Нюра
Ясен пень, рост в СПБ продолжается. А с чего ему останавливаться,
если в СПб не делается вообще ничего, чтобы остановить рост заражений? Не пытаются защитить даже группу риска.

В ресторан, ТЦ и прочее можно идти, можно не идти. У кого нет проблем со здоровьем, и не боится вируса, идет, у кого есть проблемы со здоровьем, не идет. Тут все понятно, закрывать это все не нужно. И даже в принципе не очень нужно следить за тем, чтобы там носили СИЗ, потому что туда можно просто не идти.

Но общественный транспорт - это необходимость. И группа риска тоже вынуждена им пользоваться. Поэтому в транспорте необходимо обеспечить соблюдение масочного режима. И отправить на удаленку всех, кого возможно, чтобы в транспорте было меньше народу. Пока г-н Беглов отправил на удаленку собственный аппарат, так они и так ездили на своих машинах, поэтому от этого свободнее в транспорте не стало.
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