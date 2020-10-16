Количество заразившихся коронавирусом в Петербурге превысило 50 тысяч человек. Рост заболеваемости продолжается, поставлены новые рекорды
В Петербурге за последние сутки выявили 647 новых случаев заболевания коронавирусом. О новом рекорде 16 октября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
Рост заболеваемости продолжается — накануне сообщалось о 638 случаях. Общее количество заразившихся за весь период пандемии в Северной столице достигло 50 573 человек. По России также продолжается рост — за сутки зафиксировано 15 150 заболевших (накануне было 13 754). Это тоже рекорд за все время пандемии.
Новые случаи коронавируса за последние 24 часа выявили во всех регионах страны. Почти треть новых заболевших (5049) приходится на Москву, которая удерживает лидерство по ежедневному приросту. Петербург по этому показателю остается на второй строчке.
Петербургский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 отчитался о 30 944 проверенных за сутки. Медицинское наблюдение все еще необходимо для 1957 горожан. Общее число зарегистрированных случаев в городе перевалило за 50 тысяч и составляет сегодня 50 573.
В России с начала пандемии насчитали 1 369 313 случаев COVID-19. РФ по этому показателю опередили только Бразилия (почти 5,2 миллиона), Индия (почти 7,4 миллиона) и США (7,98 миллиона). Большинство заболевших россиян (1 056 582) смогли исцелиться от коронавируса. Летальных исходов в России насчитали 23 723.