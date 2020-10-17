Французский телеканал сообщил о российском происхождении подозреваемого в убийстве учителя

По информации телеканала, в убийстве учителя подозревают юношу, который родился в Москве в 2002 году. Le Parisien сообщает, что он имел чеченское происхождение. Как пишет Baza, консульство Росии во Франции подтвердило, что подозреваемый родился в российской столице, ему 18. При этом в пресс-службе посольства РФ в Париже сообщили ТАСС, что на данный момент не располагают информацией о гражданстве человека, совершившего нападение. Сведения о нём запросили у французских властей.

Преподавателя истории в пригороде Парижа, предположительно, обезглавил юноша, родившийся в Москве. Об этом 16 октября со ссылкой на свои источники сообщает французский телеканал BFMTV.

На место происшествия вместе с двумя министрами прибыл президент Франции Эммануэль Макрон. Выступая перед журналистами, он назвал убитого профессора жертвой исламистского террористического нападения. «Один из наших сограждан был убит сегодня, потому что учил студентов свободе слова», — приводит слова главы государства BFMTV.

Сообщается, что подозреваемый в нападении опубликовал фотографии обезглавленного преподавателя в твиттере и написал: «Макрон, правитель неверных, я казнил одного из твоих псов, посмевшего унизить Мухаммеда». В настоящее время аккаунт заблокирован.

На учителя истории напали и обезглавили рядом с учебным заведением в городе Конфлан-Сент-Онорин в 27 километрах от Парижа. По данным местных СМИ, преподаватель недавно проводил для своих учеников уроки свободы слова и показывал карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные в Charlie Hebdo. По одной из версий, подозреваемый мог быть родственником одного из учеников. Его застрелили во время спецоперации.