Мэр Одессы сообщил о возвращении проспекту Небесной сотни имени Георгия Жукова

«Мы продолжаем процедуру возвращения одесским улицам предыдущих названий. Это те улицы, которые ранее были переименованы личным решением экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в рамках процесса декоммунизации. Сегодня у нас очередная победа в этом вопросе: городская историко-топонимическая комиссия поддержала мое обращение и приняла решение о возвращении предыдущих названий проспекту Маршала Жукова и улице 25-й Чапаевской Дивизии», — написал он.

По словам Труханова, для возвращения этим улицам прежних названий «есть все законные основания». В частности, по мнению мэра, Георгий Жуков не подпадает под закон о декоммунизации, поскольку является борцом с фашизмом. «То же касается и улицы 25-й Чапаевской Дивизии — легендарного формирования, которое защищало наш город от оккупантов в годы войны», — отметил он.



Мэр считает, что «впереди нам еще предстоит много работы, но главные шаги уже сделаны». «И мы сделаем все возможное, чтобы окончательно восстановить историческую справедливость, — подчеркнул Труханов. — Те, кто боролся с нацизмом в годы Великой отечественной войны, не могут подпадать под декоммунизацию, я уже подписал распоряжение про созыв общественных слушаний для обсуждения вопросов по возвращению некоторым объектам топонимики в городе прежних названий».