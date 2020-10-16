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16.10.2020 18:59
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Роспотребнадзор признал, что в России пока нет абсолютно действенного лекарства против COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Первому каналу рассказала о том, чем лечиться от коронавируса.

При этом, как сообщает 16 октября РИА Новости, она признала, что единой таблетки для лечения инфекции еще не придумали.

«Главное, чего у нас сегодня нет, у нас нет одного лекарственного препарата, который был бы абсолютно действенен против этого вируса», — сказала глава ведомства.

Попова уверена, что созданные в России вакцины помогут россиянам не заболеть, но высказала мнение, что прививочная кампания должна быть добровольной.

«Задача, чтобы количества вакцины было столько в стране, чтобы каждый мог... воспользоваться этой вакциной. Обязательности у нас в стране нет ни для кого. Иммунизация в РФ остается добровольной, и я уверена, что это не нужно менять, этого достаточно», — сказала она в эфире Первого канала.

В России на 16 октября зафиксировано 1 369 313 заболевших COVID-19, из них 23 723 — умерли.

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Комментарии (1)

beglovidiot
сведения о погибших от вируса (как возраст ,хронические заболевания ),где то можно посмотреть,,а то по свединиям ОБС , тут врачи деньги предлагают, чтобы в заключении о смерти стоял вирус ,а не хроническое заболевание???
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