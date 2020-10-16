Роспотребнадзор признал, что в России пока нет абсолютно действенного лекарства против COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Первому каналу рассказала о том, чем лечиться от коронавируса.



При этом, как сообщает 16 октября РИА Новости, она признала, что единой таблетки для лечения инфекции еще не придумали.



«Главное, чего у нас сегодня нет, у нас нет одного лекарственного препарата, который был бы абсолютно действенен против этого вируса», — сказала глава ведомства.



Попова уверена, что созданные в России вакцины помогут россиянам не заболеть, но высказала мнение, что прививочная кампания должна быть добровольной.

