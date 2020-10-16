Местные жители обратили внимание на трупный запах в городской больнице Таганрога, перепрофилированной под прием больных с коронавирусом. Как сообщается в паблике «Вести Ростова» в Instagram, «умершие люди лежат по двое суток в одном помещении с заболевшими COVID-19».



Опубликовано и видео, на котором прямо в отделении больницы на каталках лежат черные мешки, в которые обычно упаковывают трупы.