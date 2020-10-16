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16.10.2020 12:33
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В коронавирусной больнице Таганрога трупы лежали по два дня вместе с пациентами

Местные жители обратили внимание на трупный запах в городской больнице Таганрога, перепрофилированной под прием больных с коронавирусом. Как сообщается в паблике «Вести Ростова» в Instagram, «умершие люди лежат по двое суток в одном помещении с заболевшими COVID-19».

Опубликовано и видео, на котором прямо в отделении больницы на каталках лежат черные мешки, в которые обычно упаковывают трупы.

Глава регионального пресс-центра Сергей Тюрин заявил местному изданию «Панорама», что трупы в коридорах — «временное явление». «Действительно, сразу не забрали в морг», — подтвердил он. И заявил, что накануне тела уже вывезли из больницы.

Сегодня в России в очередной раз выявили рекордное количество заболевших COVID-19 — 15 150 человек. В Петербурге тоже рекорд — 647 заразившихся.

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Комментарии (1)

Cashmare
скоро на всех обочинах страны )
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