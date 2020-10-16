Посла России вызвали в МИД Нидерландов из-за отказа Москвы участвовать в консультациях по крушению МН17

Министерство иностранных дел Нидерландов вызвало посла России Александра Шульгина из-за отказа Москвы участвовать в консультациях по крушению малайзийского Boeing МН17 в над Донбассом в 2014 году. Об этом сообщил глава МИД Нидерландов Стеф Блок.



«Посол России был вызван сегодня в Министерство иностранных дел», —указал он 15 октября в комментарии газете De Telegraaf.



МИД РФ принял решение выйти из консультационной группы после подачи Нидерландами жалобы против России в ЕСПЧ. Дипломаты расценили этот шаг, как « демонстрацию Гаагой твердого намерения вопреки здравому смыслу продолжить порочный путь одностороннего возложения ответственности за случившееся в небе над Донбассом на Россию». МИД посетовал, что следствие получилось «предвзятым, поверхностным и политизированным»

