«Очередной удар». Россия выходит из консультационной группы по крушению малайзийского Boeing над Донбассом
МИД РФ прокомментировал то, что Нидерланды подали в ЕСПЧ жалобу против России в связи с крушением пассажирского самолета Boeing-777 «Малайзийских авиалиний».
«Расцениваем данный шаг как очередной удар по российско-нидерландским отношениям и демонстрацию Гаагой твердого намерения вопреки здравому смыслу продолжить порочный путь одностороннего возложения ответственности за случившееся в небе над Донбассом на Россию», — говорится 15 октября в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
МИД РФ указал, что всегда выступал за «полное, тщательное и независимое расследование», поэтому в 2018 году начались трехсторонние консультации с Австралией и Нидерландами. Однако российские дипломаты посетовали, что следствие получилось «предвзятым, поверхностным и политизированным». «По всей видимости, Австралия и Нидерланды и не стремились разобраться в том, что в действительности произошло летом 2014 года, а были нацелены лишь на то, чтобы добиться от России признания вины», — подчеркивается в заявлении.
МИД РФ принял решение выйти из консультационной группы, однако российская сторона намерена продолжить взаимодействие с компетентными органами Нидерландов.
Пассажирский Boeing компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек — граждане 10 государств. Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Следователи считают, что самолет был сбит ракетой ЗРК «Бук», принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде российской армии. Россия не признает этих выводов.