«Очередной удар». Россия выходит из консультационной группы по крушению малайзийского Boeing над Донбассом

МИД РФ прокомментировал то, что Нидерланды подали в ЕСПЧ жалобу против России в связи с крушением пассажирского самолета Boeing-777 «Малайзийских авиалиний».



«Расцениваем данный шаг как очередной удар по российско-нидерландским отношениям и демонстрацию Гаагой твердого намерения вопреки здравому смыслу продолжить порочный путь одностороннего возложения ответственности за случившееся в небе над Донбассом на Россию», — говорится 15 октября в заявлении российского внешнеполитического ведомства.



МИД РФ указал, что всегда выступал за «полное, тщательное и независимое расследование», поэтому в 2018 году начались трехсторонние консультации с Австралией и Нидерландами. Однако российские дипломаты посетовали, что следствие получилось «предвзятым, поверхностным и политизированным». «По всей видимости, Австралия и Нидерланды и не стремились разобраться в том, что в действительности произошло летом 2014 года, а были нацелены лишь на то, чтобы добиться от России признания вины», — подчеркивается в заявлении.

