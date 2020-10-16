Первый официальный видеоклип нового проекта бессменного лидера группы «Браво» Евгения Хавтана выходит в день рождения музыканта 16 октября. Песня «Иди ко мне» — о том, что важнее войн и других плохих новостей.

«Я бы хотел улететь в тот мир, который мне однажды приснился. И в нём не будет ни политиков, ни синоптиков, которые нам постоянно врут. Любимая, иди ко мне. Этот мир может спасти только любовь…» — переводит на старте ролика Хавтан предисловие своего коллеги по Los Havtanos кубинца Данило Морейры.



Куплеты исполнены на испанском языке, но их сопровождают русские титры.

Соавтором текста выступил Вася Обломов. «Мир всё такой же, как и сто лет назад. Лишь только время летит быстрей. Всё те же войны, всё катится в ад, а мы всё ждём хороших новостей…» — читает Евгений Хавтан грустный рэп своего друга, но неизменно эти грустные мысли после каждого куплета разбиваются дуэтом о любви с певицей Яной Блиндер.

Финальный кадр отсылает зрителя к классическому лозунгу американских хиппи времён войны во Вьетнаме и фестиваля Вудсток «Make Love Not War».

Фото: из личного архива Евгения Хавтана

Одновременно с выходом клипа Los Havtanos представили одноимённый сингл. 23 октября выйдет русскоязычная версия мини-альбома, где будет пять песен, в том числе версия классического номера из репертуара ранней группы «Браво» — «Чудесная страна». Следом будет представлен испаноязычный вариант пластинки, который официально выйдет в странах Латинской Америки, рассказал «Фонтанке» Евгений Хавтан.

Фото: из личного архива Евгения Хавтана

«Новые песни изначально были на испанском. Очень интересный язык, очень много смыслов всегда, поэтому переводы в титрах весьма условные, но посыл там чёткий: накануне общего апокалипсиса, который мы наблюдаем уже сегодня своими глазами, мне хотелось сделать альбом про музыку, ритм, мелодию и любовь», — сказал музыкант.



Группа Los Havtanos появилась несколько лет назад. Помимо лидера «Браво» и певицы Яны Блиндер в ней играют четыре музыканта из разных городов Кубы, которые приехали в Россию. Когда коллектив выступит в Санкт-Петербурге, пока неизвестно. Группа «Браво» планирует посетить наш город с большим сольным концертом 28 ноября, который намечен в клубе «Космонавт».

Николай Нелюбин, «Фонтанка.ру»

