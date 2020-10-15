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15.10.2020 23:08
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Более 30 тысяч человек заболели COVID-19 за сутки во Франции

Санитарное агентство Франции Sante Publique сообщает о более 30 тысяч заразившихся коронавирусом в стране за прошедшие сутки, этот показатель является очередным антирекордом.

До этого наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за сутки составляло более 26 тысяч. Накануне министерством сообщалось о почти 23 тысячах заразившихся французах.

Общее число заболевших с момента начала эпидемии во Франции превысило 809 тысяч, скончались 33 125 человек. За последние 24 часа от коронавируса в стране умерли 88 человек.

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Комментарии (3)

22ilves
Т.е. 30 000 позитивных тестов. Сколько из них - бессимптомных? И еще. Не удивлюсь, если тяжело болеют и умирают премущественно представители африканских и восточных диаспор. Им всегда пофиг рекомендации не собираться кучами и не жить по три - четыре поколения под одной крышей.
kuk-vasyusha
За сутки 30 тыщ ну ну!
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