Более 30 тысяч человек заболели COVID-19 за сутки во Франции

Санитарное агентство Франции Sante Publique сообщает о более 30 тысяч заразившихся коронавирусом в стране за прошедшие сутки, этот показатель является очередным антирекордом.

До этого наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за сутки составляло более 26 тысяч. Накануне министерством сообщалось о почти 23 тысячах заразившихся французах.

Общее число заболевших с момента начала эпидемии во Франции превысило 809 тысяч, скончались 33 125 человек. За последние 24 часа от коронавируса в стране умерли 88 человек.