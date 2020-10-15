В столичный транспорт перестанут пускать без масок и перчаток

Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала столичных перевозчиков не пускать в транспорт пассажиров без средств индивидуальной защиты (СИЗ), то есть масок и перчаток, сообщает в Телеграм вечером 15 октября Дептранс Москвы.

«Теперь перевозчики обязаны не пускать в транспорт пассажиров без СИЗ, даже если поездка уже оплачена. Пассажиры обязаны носить маски и перчатки. Контроль за масочно-перчаточным режимом в транспорте будет усилен — проверки станут чаще, в них будут участвовать правоохранительные органы», — говорится в сообщении.