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15.10.2020 21:35
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Печать

В столичный транспорт перестанут пускать без масок и перчаток

Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала столичных перевозчиков не пускать в транспорт пассажиров без средств индивидуальной защиты (СИЗ), то есть масок и перчаток, сообщает в Телеграм вечером 15 октября Дептранс Москвы.

«Теперь перевозчики обязаны не пускать в транспорт пассажиров без СИЗ, даже если поездка уже оплачена. Пассажиры обязаны носить маски и перчатки. Контроль за масочно-перчаточным режимом в транспорте будет усилен — проверки станут чаще, в них будут участвовать правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что оно выполняет ряд предписанных мер с самого начала пандемии нового коронавируса: все водители и машинисты Московского транспорта должны проходить медосмотр перед каждым рейсом; дезинфекция всех поверхностей должна быть усилена; обязательство проводить тест на коронавирус каждые 15 дней не менее чем у 10% сотрудников мостранспорта.

«Это строгие меры, однако они помогут замедлить распространение коронавирусной инфекции. Пожалуйста, обязательно носите маски и не забывайте о перчатках в общественном транспорте. Все это — для нашей с вами безопасности!», — подчеркнули в Дептрансе.

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Комментарии (8)

sektor7
Я в Мск сейчас.
В маске и перчатках передвигаюсь.
Показываю культуру и дисциплинированность нашей столицы.
Kit.
Интересно, почему разумная мера вроде ношения масок в исполнении российских властей обязана сопровождаться дебилизмом вроде ношения перчаток?
dddmmm
Пусть сначала компенсируют эти маски и перчатки, и вперёд. Кстати, это проще всего сделать уменьшением стоимости проезда.
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