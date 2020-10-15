Ради котёнка в Колпино директор разрешил резать пол. Спасение сняли на видео
Сотрудницы одного из учреждений в Колпино не смогли вечером уйти с работы и бросить на произвол судьбы котёнка, писк которого слышали из-под пола. Животное вызволяли из беды двое волонтёров «Кошкиспаса». Подманивали его записью кошачьего голоса.
Как сообщает 15 октября сообщество «КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум», заявка поступила из одного из учреждений на площади Коммуны. Встревоженные сотрудницы слышали писк уже долгое время. Они предположили, что котенок залез в подпол из подвала, где видели кошку с ещё двумя котятами. Поиски привели в кабинет директора. В самом подвале мяуканье было почти не слышно: котёнок находится между полом и бетонной плитой перекрытий, а это означало, что надо вскрывать пол.
Директор и сотрудницы очистили место в углу кабинета, и волонтёры стали разбирать пол. Он оказался «самым настоящий слоёным пирогом»: линолеум, плита ДСП, паркет, доска-дюймовка и ещё одна доска. Чтобы вырезать небольшой уголок 20 на 20 сантиметров, пришлось изрядно попотеть. Котенок, испугавшись шума инструмента, уполз в другой конец кабинета.
«Когда отверстие было готово, камера показала обширное пустое подпольное пространство, и где-то там в темноте и пыли находился малыш. Теперь предстоял последний шаг — приманить его к отверстию. Для этого включили запись с мяуканьем мамы-кошки и подсветили дыру. <…> Прошло, наверно, минут 15, как звук, наконец, стал медленно приближаться к отверстию и вот. Он ровно под ним, осталось только протянуть руку и достать малыша», — рассказывает «Кошкиспас».
Котёнок оказался рыжим, совсем маленьким, грязным и голодным. Малышу несомненно требовался уход, и одна из сотрудниц учреждения решила взять его домой.