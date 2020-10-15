Сотрудницы одного из учреждений в Колпино не смогли вечером уйти с работы и бросить на произвол судьбы котёнка, писк которого слышали из-под пола. Животное вызволяли из беды двое волонтёров «Кошкиспаса». Подманивали его записью кошачьего голоса.

Как сообщает 15 октября сообщество «КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум» , заявка поступила из одного из учреждений на площади Коммуны. Встревоженные сотрудницы слышали писк уже долгое время. Они предположили, что котенок залез в подпол из подвала, где видели кошку с ещё двумя котятами. Поиски привели в кабинет директора. В самом подвале мяуканье было почти не слышно: котёнок находится между полом и бетонной плитой перекрытий, а это означало, что надо вскрывать пол.

Директор и сотрудницы очистили место в углу кабинета, и волонтёры стали разбирать пол. Он оказался «самым настоящий слоёным пирогом»: линолеум, плита ДСП, паркет, доска-дюймовка и ещё одна доска. Чтобы вырезать небольшой уголок 20 на 20 сантиметров, пришлось изрядно попотеть. Котенок, испугавшись шума инструмента, уполз в другой конец кабинета.

«Когда отверстие было готово, камера показала обширное пустое подпольное пространство, и где-то там в темноте и пыли находился малыш. Теперь предстоял последний шаг — приманить его к отверстию. Для этого включили запись с мяуканьем мамы-кошки и подсветили дыру. <…> Прошло, наверно, минут 15, как звук, наконец, стал медленно приближаться к отверстию и вот. Он ровно под ним, осталось только протянуть руку и достать малыша», — рассказывает «Кошкиспас».