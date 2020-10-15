Чёрную казарку, занесённую в Красную книгу РФ, около Петропавловской крепости сфотографировал 15 октября фотограф «Фонтанки». На лужайке у Иоанновских ворот она с удовольствием щипала траву и немного прихрамывала.

Эта птица живёт на Заячьем острове уже несколько дней, рассказал «Фонтанке» зоолог Павел Глазков. Она взрослая: чёрная голова с белым ошейником и чёрные лапы характерны для птиц старше 3 лет. Действительно, она травмирована. Скорее всего, она летела на зимовку с Земли Франца Иосифа в Западную Европу и из-за травмы сделала остановку в Петербурге. Есть надежда, что она восстановит силы — на острове много травы и корма — и продолжит путь.

Чёрные казарки обитают в Северной Америке, Гренландии, на Арктическом побережье Евразии — в тундрах у Северного Ледовитого океана. На территории России основная популяция живёт на Земле Франца Иосифа. На зиму стаи летят в Западную Европу, и основной их путь пролегает через Петербург и Ленинградскую область — Беломоро-балтийский миграционный путь. Чёрные казарки не боятся людей, в Европе они часто подпускают фотографов близко к себе. Они долгожители среди птиц: в той же Европе зафиксирован случай, когда птица дожила почти до 29 лет. Самец от самки не отличается. Среди других гусеобразных чёрная казарка выделяется молчаливостью.

Любопытно, что перелётные птицы нередко выбирают Заячий остров в качестве места отдыха. Так, в прошлом году здесь делала остановку белощёкая казарка. Она некоторое время пожила под стенами крепости, подкрепилась и, видимо, улетела. В 2016 году в ноябре стая краснощёких казарок жила на Фонтанном пруду в Парке Победы.

Другую краснокнижную птицу — длиннохвостую неясыть — заметили на улице Оптиков, 52. В соцсетях пишут, что её гоняет стая ворон.