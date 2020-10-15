Как сообщили 15 октября в дорожном комитете Ленобласти, районным ремонтно-строительным управлениям дано указание готовиться к работе в условиях непогоды. Согласно прогнозу Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 16 октября температура воздуха в Ленинградской области опустится до -1 градуса, а в некоторых районах возможен снег с дождем. Порывы ветра при этом будут достигать 9 м/с.

В Ленинградской области ожидают первый в 2020 году осенний снегопад. Дорожные службы региона перевели на усиленный режим работы.

На линию готовы одновременно выйти до 200 единиц спецтехники. Водителей просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим и пропускать машины экстренных служб. Заявки от автомобилистов принимаются по телефону круглосуточной горячей линии «Ленавтодора»: 8(812) 251–42–84, а также на электронную почту: disp@ленавтодор.рф.

В Петербурге, по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью тоже местами ожидаются снег с дождем, но температура до минусовых значений еще не опустится. Ночью обещают от +1 до +3 градусов, днем — от +4 до +6 градусов.