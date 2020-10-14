ВОЗ опасается, что резкий рост заболеваемости коронавирусом увеличит статистику смертности от последствий

Рост смертности от коронавируса через несколько недель прогнозирует Всемирная организация здравоохранения. Об этом рассказала ее главный научный сотрудник Сумья Сваминатан.



«Уровень смертности всегда увеличивается по прошествии примерно двух недель после роста заболеваемости. Если мы видим огромный рост числа случаев, как это происходит сейчас, то, к сожалению, за этим может последовать увеличение количества смертей через пару недель», - цитирует эксперта ТАСС.



Она отметила, что с начала пандемии до настоящего времени уровень смертности упал. Это, как считает эксперт, может быть связано с тем, что средний возраст заболевших снижается, поскольку пожилые люди предпочитают находиться дома.

