ВОЗ опасается, что резкий рост заболеваемости коронавирусом увеличит статистику смертности от последствий
Рост смертности от коронавируса через несколько недель прогнозирует Всемирная организация здравоохранения. Об этом рассказала ее главный научный сотрудник Сумья Сваминатан.
«Уровень смертности всегда увеличивается по прошествии примерно двух недель после роста заболеваемости. Если мы видим огромный рост числа случаев, как это происходит сейчас, то, к сожалению, за этим может последовать увеличение количества смертей через пару недель», - цитирует эксперта ТАСС.
Она отметила, что с начала пандемии до настоящего времени уровень смертности упал. Это, как считает эксперт, может быть связано с тем, что средний возраст заболевших снижается, поскольку пожилые люди предпочитают находиться дома.
Вместе с тем, напомнила она, смертность от коронавируса все еще "слишком высока" - ежедневно в мире умирают около 5 тыс. человек.
В России установлен рекорд по числу умерших от последствий COVID-19 — 244 человека. За последние сутки в летальную статистику по коронавирусу в Петербурге попали 34 смерти.
Петербург по суточной смертности находится на втором месте. Почти в два раза больше пациентов (58) скончались в Москве. Всего с начала пандемии в Северной столице коронавирус унёс жизни 3 275 человек.