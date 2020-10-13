В России рекорд по числу умерших от коронавируса. В Петербурге нулевая смертельная статистика сменилась привычной цифрой

За последние сутки в летальную статистику по коронавирусу в Петербурге попали 34 смерти. Это следует из данных, опубликованных оперативным штабом 13 октября. Тем временем в России установлен рекорд по числу умерших от последствий COVID-19 — 244 человека.



Петербург по суточной смертности находится на втором месте. Почти в два раза больше пациентов (58) скончались в Москве. Всего с начала пандемии в Северной столице коронавирус унёс жизни 3 275 человек.

Накануне оперштаб не давал данные о смертях от COVID-19 в Петербурге.