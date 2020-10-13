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13.10.2020 10:50
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В России рекорд по числу умерших от коронавируса. В Петербурге нулевая смертельная статистика сменилась привычной цифрой

За последние сутки в летальную статистику по коронавирусу в Петербурге попали 34 смерти. Это следует из данных, опубликованных оперативным штабом 13 октября. Тем временем в России установлен рекорд по числу умерших от последствий COVID-19 — 244 человека.

Петербург по суточной смертности находится на втором месте. Почти в два раза больше пациентов (58) скончались в Москве. Всего с начала пандемии в Северной столице коронавирус унёс жизни 3 275 человек.

Накануне оперштаб не давал данные о смертях от COVID-19 в Петербурге.

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Комментарии (5)

261217951
Умерших явно больше, просто остальные умирают от неуточненной пневмонии. Ну мы то понимаем всё.
USSR_forever
Границы надо было закрывать в момент выявления вируса в азиатских странах, а никак не после того, как большинство вернулось домой... и выпускать в этом году нефиг было никого из страны... глядишь всех бы и пронесло... а так, ответственность лежит и на главе гос-ва и на его правительстве... маски - не помогут, если постоянно завозить в страну новых инфецированных.
***_555
Второй волны нет.
Дополнительные ограничения не нужны.
Поддержки экономики и граждан не будет.
Ситуация под контролем.
Там ещё хуже.
Ом мане падме хум.
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