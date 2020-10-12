На фоне роста заболеваемости COVID-19 в Петербурге нулевая статистика по смертям

Летальная статистика по коронавирусу не пополнилась новыми случаями в Петербурге 12 октября. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба.



Всего в России за последние сутки зафиксировано 125 смертей пациентов с подтверждённым коронавирусом, 34 из них — в Москве.



С начала пандемии в Петербурге умер 3241 человек с положительным тестом на COVID-19.



За последние сутки в городе зафиксировано 538 заразившихся — рост заболеваемости продолжается. Нулевая статистика по смертям в Петербурге регистрировалась и раньше.

