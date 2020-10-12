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12.10.2020 10:37
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На фоне роста заболеваемости COVID-19 в Петербурге нулевая статистика по смертям

Летальная статистика по коронавирусу не пополнилась новыми случаями в Петербурге 12 октября. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба.

Всего в России за последние сутки зафиксировано 125 смертей пациентов с подтверждённым коронавирусом, 34 из них — в Москве.

С начала пандемии в Петербурге умер 3241 человек с положительным тестом на COVID-19.

За последние сутки в городе зафиксировано 538 заразившихся — рост заболеваемости продолжается. Нулевая статистика по смертям в Петербурге регистрировалась и раньше.

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Комментарии (4)

262940621
А завтра будет двойная, каждый понедельник одни и те же новости. Летальная комиссия отдыхает по выходным, вот и нет смертей
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