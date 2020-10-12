Рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге продолжается. Снова более 500 случаев за сутки

В Петербурге за последние сутки выявили 538 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 октября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Накануне было зафиксировано 528 заразившихся — рост заболеваемости продолжается. По России выявили 13592 случая — вчера было 13634, показатель остается примерно на одном уровне.



Новых заразившихся COVID-19 в России обнаружили во всех регионах страны, кроме Чукотки. Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 4395. Петербург, в свою очередь, держится на второй строчке. Общее число заболевших в городе перевалило за 48 тысяч.

