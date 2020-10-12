Рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге продолжается. Снова более 500 случаев за сутки
В Петербурге за последние сутки выявили 538 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 октября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
Накануне было зафиксировано 528 заразившихся — рост заболеваемости продолжается. По России выявили 13592 случая — вчера было 13634, показатель остается примерно на одном уровне.
Новых заразившихся COVID-19 в России обнаружили во всех регионах страны, кроме Чукотки. Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 4395. Петербург, в свою очередь, держится на второй строчке. Общее число заболевших в городе перевалило за 48 тысяч.
Петербургский оперативный штаб уточнил, что за сутки 15216 горожан обследовали на COVID-19. Медицинское наблюдение необходимо для 3267 человек.
По всей России с начала пандемии насчитали 1 312 310 случаев COVID-19. Это четвертый результат в мире после Бразилии (более 5 миллионов), Индии (7,1 миллиона) и США (почти 7,8 миллиона). Большинство заболевших россиян (1 024 235) смогли вылечиться от коронавируса, а летальных исходов зафиксировали 22 722.