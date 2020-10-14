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14.10.2020 20:43
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«Чушь собачья». Разработчик нервно-паралитических веществ заявил, что «Новичок» не переносит воду

Разработчик боевого нервно-паралитического вещества раскритиковал версию, что политику Алескею Навальному якобы могли подмешать его в воду или чай. По его словам, в воде это вещество быстро теряет свойста.

«Чушь собачья. Все фторангидриды, которые являются «Новичками», они терпеть не могут воду, они гидролизуются», — сказал Леонид Ринк 14 октября РИА Новости.

Он добавил, что этот процесс занимает «не минуты», но происходит быстро.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Оппозиционера доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому. 22 августа его отправили на лечение в Германию, где его вывели из комы. 23 сентября политика выписали из стационара немецкой клиники Charite.

Лаборатория бундесвера в Германии в середине сентября сообщила, что нашла в организме россиянина следы яда. Образцы оппозиционера по просьбе Берлина также изучили специалисты Швеции и Франции. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества.

Сам Навальный исходит из того, что заражение произошло в гостинице, это показывают следы на бутылке. С того момента до потери сознания прошло несколько часов: длительный период, а значит, Навальный не вдыхал яд и не глотал его — скорее, прикоснулся.

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Комментарии (4)

Bobr Dobr
А разве я тебе надоел?
Bobr Dobr
Нашелся бы добрый человек который пристрелил Навального как собаку.
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