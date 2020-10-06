«У нас нет видео, где Путин стучит ногами и кричит: «Убейте его!» Что Навальный рассказал Дудю о своей полусмерти
Главный YouTube-интервьюер России Юрий Дудь поговорил с Алексеем и Юлией Навальными об отравлении, коме, деньгах и эмиграции. «Фонтанка» пересказывает содержание двухчасовой беседы.
Как себя чувствует Навальный
«Гораздо лучше, чем 20 августа. Ручки дрожат, если я буду пить воду из бутылки, это будет маленький аттракцион. Но мне с каждым днем все лучше, я занимаю с физиотерапевтом. Сегодня он начал учить меня жонглировать, поэтому через какое-то время вы увидите, как я жонглирую, езжу на одном колесе, достаю кролика из шляпы».
Врачи удивляются, как быстро восстанавливается Навальный, а сам он обещает поправиться и чувствует себя подопытной свинкой, так как выживших от боевого отравляющего вещества обычно немного. Темп речи восстановился, Навальный снова умеет читать и писать; плохо печатает, но тренирует моторику на компьютерных шутерах.
Как все случилось и при чем здесь дементоры
«Потом, когда анализировал, наиболее близкое описание — это дементоры в «Гарри Поттере». Роулинг пишет, что дементор тебя целует, тебе не больно, а жизнь уходит».
Перед взлетом в самолете Навальный открыл ноутбук, начал смотреть серию «Рика и Морти», как делает всегда. На 20-й минуте почувствовал холодный пот, «ощущение — я сейчас умру — накатывает и накатывает». Навальный попросил своего пресс-секретаря Киру Ярмыш поговорить с ним: «Вижу — рот открывается, что-то говорит, но не очень понятно». Навальный пошел в туалет умыться, где провел минут 10. Вышел, сказал проводнику «меня отравили, я сейчас умру» и лег на пол «с твердым намерением умирать».
Кто спас Навального
«Приехала реанимация, сказала — о, да он похож на наркомана в передозе, у него отравление, поэтому вот ему атропин, везем в «токсикологичку».
Спасли пилоты и врачи скорой, которые действовали по инструкции. «Но в России как устроено: когда все в России работают четко и по инструкции — это, скорее, цепь случайностей».
Как отравили Навального
«Если бы я выпил это, съел или вдохнул, я бы, конечно, бросил кони за полчаса-час».
Никто не знает. Но Навальный исходит из того, что заражение произошло в гостинице, это показывают следы на бутылке. С того момента до потери сознания прошло несколько часов: длительный период, а значит, Навальный не вдыхал яд и не глотал его — скорее, прикоснулся.
Кто отравил Навального?
«У нас нет с тобой видео, где Путин стучит ногами и кричит: «Убейте его! Он обижает мою «Единую Россию» — и разговаривает о моих деньгах… У кучи чиновников висят мои портреты, они кидают в них дротики с криком «чтоб ты сдох». Но инструмент — это большой указатель».
Навальный не верит, что за произошедшим может стоять какой-то вышедший из-под контроля коррупционер. Его версия в том, что отравили сотрудники спецслужб по указанию Путина, главный аргумент — доступ к боевому веществу: «Совокупность: «Новичок» и люди, обладающие им и умеющие его использовать — это, я не знаю, пять человек в Службе внешней разведки и пять человек в ФСБ». Кроме того, Навальный обращает внимание, как пытались доказать его нетранспортабельность, как отказываются возбуждать уголовное дело.
Наконец — утечка о беседе Путина с Макроном. Навальный полагает, что причина — в успехе ФБК, в том числе при использовании «Умного голосования», особенно на фоне событий в Белоруссии и Хабаровске.
Могли ли отравить свои?
«Теоретически тебя могли завербовать в ФСБ, ты договорился на интервью, и в этой бутылке тоже «Новичок».
Навальный теоретически допускает предательство, но практически — его исключает: «Мы знаем, как в России совершались политические убийства, и то, что рассказывают федеральные каналы, — это типичный пример увода вопроса от сущности». Марию Певчих, к которой в связи с отравлениями полиция проявила повышенное внимание, Навальный называет давним сотрудником ФБК. Версию о том, что она жила с ним в одном номере, поднимает на смех: ни одна женщина не входит к нему в номер в поездках во избежание провокаций.
Почему Навального увезли в Берлин
«Отвезли бы меня в омский морг. Кто бы делал какую экспертизу? Подозрительная смерть — сказали бы все. Юрий Дудь выпустил бы фильм «Каким он был». На митингах были бы мои классные портреты. Выходил бы Владимир Соловьев и говорил — да он пил самогон в Кафтанчиково».
Навальный уверен, что его старались задержать в Омске: «Сначала ждали, что помру; потом — что либо помру, либо превращусь в «овощ», либо выйдут следы». При этом он говорит, что в госпитале есть хорошие люди, но над ними стоит главврач, «который не врач, а член «Единой России», и который говорил о нарушении обмена веществ. «Одна из причин, почему они (команда. — Прим. ред.) хотели меня вытащить оттуда, в том, что с первой секунды началась потрясающего уровня ложь».
Что такое кома и как Навального мучил «Кровосток»
«Я испытал полусмерть, кому, а потом самое худшее — галлюцинации адские совершенно, весь этот накротрип, как в Пелевине или в «Страх и ненависть в Лас-Вегасе».
Выход из комы происходил в несколько стадий, и сейчас Навальный не может четко сказать, где была реальность. «Например, в течение продолжительного времени я жил в реальности, при которой: пришла жена, потом пришел Леонид Волков, и они сказали: Алексей, ты попал в страшную аварию в Берлине. Есть японский профессор, он сделает тебе новые ноги и новую спину. И это выглядело, как в фильме «Человек-паук», это чувак с манипуляторами (суперзлодей Доктор Октопус. — Прим. ред.)»
Самая тяжелая галлюцинация: будто ты попадаешь в камеру и тебя спрашивают о правилах нахождения в тюрьме, а все это — строчки из песен группы «Кровосток», и тебя спрашивают бесконечно».
Навальный начал идентифицировать супругу, когда она поправляла ему подушку. Примерно неделю после того, как «проснулся», Навальный мало реагировал на происходящее, смотрел в одну точку; соратники боялись, что из этого состояния он не выйдет, пытались донести обстоятельства: «В какой-то момент я поднимаю глаза и говорю — что за херня здесь происходит». Затем Навальный был одержим идеей сбежать из больницы, но врачи решили его не привязывать к койке.
Как семья Навального переживала произошедшее
«Шувалов возит корги на самолете, а я везу мужа в коробке».
Юлия Навальная много рассказывает в интервью о том, в каком состоянии добиралась до Омска и как важно было «не расклеиться». Что касается детей, то, по словам Навального, дискурс «убьют-не убьют» давно пропитал все его окружение, включая команду и семью. Когда сыну Захару сообщили о том, что отца отравили и он в коме, тот, не отвлекаясь от GTA Online, ответил «ну ни фига себе». Сам Навальный ценит нервные шутки, которыми обменивались его близкие: «Ты так много раз расследовал полеты на частном джете, а теперь сам летишь — правда, в коробке с надписью «Bio Hazard».
Почему Навального охраняют в Германии
«Вокруг вас происходят какие-то удивительные вещи. Мы бы не хотели, чтобы на территории Германии вам на голову упал кирпич, вас сбила машина. Наши налогоплательщики расстроятся».
Полиция Берлина поинтересовалась у Навального, считает ли он, что его снова попытаются убить уже в Германии. Так как он ничего определенного ответить не мог, к нему приставили охрану. Учитывая, что речь идет о химическом оружии, Навальный полагает, что охраняют не столько его, сколько окружающих.
На что живет Навальный и сколько у него денег
«Это не похоже на спонсорство, но Зимину не настолько нужны эти услуги».
Навальный работает на предпринимателя Бориса Зимина, который и оплатил его перевозку в Берлин; занимается организацией взаимодействия с ЕСПЧ по контракту. Но Зимин понимает, что основное занятие Навального — политика, и это не полноценные отношения клиент-заказчик: «Ему не настолько нужны эти услуги, в первую очередь он хочет нас поддержать». После ареста счетов по иску компании «Московский школьник» у Юлии Навальной на счету минус 5 млн долларов.
Когда Навальный вернется в Россию
«Год — точно нет, но два месяца — вполне может быть».
Врачи не дают прогнозов по восстановлению Навального, оно может продлиться еще месяцы. После этого оппозиционер вернется в Россию, других вариантов он не рассматривает, как и Юлия.
Что думает по поводу выдвижения на Нобелевскую премию мира
«Это шутка какая-то».
Новость о выдвижении дошла до Навального в период выхода из комы: «Это был долгий наркотический трип. Я прочитал и подумал: «Мммм, сейчас, наверное, должен появиться японский профессор, а здесь группа «Кровосток», а здесь еще какие-то ребята, знакомы по последним дням».
Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Оппозиционера доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. 22 августа его отправили на лечение в Германию, где его вывели из комы. 23 сентября политика выписали из стационара немецкой клиники Charite.
Лаборатория бундесвера в Германии в середине сентября сообщила, что нашла в организме россиянина следы яда из группы «Новичок». Образцы оппозиционера по просьбе Берлина также изучили специалисты Швеции и Франции. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества. В РФ предположили, что найденный «Новичок» может быть провокацией западных спецслужб.