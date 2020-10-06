«Гораздо лучше, чем 20 августа. Ручки дрожат, если я буду пить воду из бутылки, это будет маленький аттракцион. Но мне с каждым днем все лучше, я занимаю с физиотерапевтом. Сегодня он начал учить меня жонглировать, поэтому через какое-то время вы увидите, как я жонглирую, езжу на одном колесе, достаю кролика из шляпы».



Врачи удивляются, как быстро восстанавливается Навальный, а сам он обещает поправиться и чувствует себя подопытной свинкой, так как выживших от боевого отравляющего вещества обычно немного. Темп речи восстановился, Навальный снова умеет читать и писать; плохо печатает, но тренирует моторику на компьютерных шутерах.

