«Зенит» опубликовал ролик в стилистике комиксов, посвященный старту команды в новом сезоне Лиги чемпионов. Сюжет ролика обыгрывает историю Российской империи и представляет игроков и теренеров в виде команды для морского похода.



Например, главный тренер Сергей Семак в ролике выступил адмиралом, а про капитана в ролике капитаном судна, который обращается к остальным членам команды:

– Я благодарю вас за то, что вы пришли. Всевышний говорит, это будет отличная битва, здесь собрались лучшие!

– Эй, ты кто? Артем Дзюба выше двух метров.