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14.10.2020 20:24
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Крадущий кошельки Дзюба, принц Персии Азмун и казак Ракицкий. «Зенит» показал ролик-комикс к Лиге чемпионов

«Зенит» опубликовал ролик в стилистике комиксов, посвященный старту команды в новом сезоне Лиги чемпионов. Сюжет ролика обыгрывает историю Российской империи и представляет игроков и теренеров в виде команды для морского похода.

Например, главный тренер Сергей Семак в ролике выступил адмиралом, а про капитана в ролике капитаном судна, который обращается к остальным членам команды:

– Я благодарю вас за то, что вы пришли. Всевышний говорит, это будет отличная битва, здесь собрались лучшие!

– Эй, ты кто? Артем Дзюба выше двух метров.

– Да, я слышал. Убивает врагов сотнями и крадет их кошельки!

Ярослав Ракицкий оказался казаком, а Сердар Азмуном – принцем Персии.

«Зенит» начнет выступление в Лиге чемпионов с домашним матчем против бельгийского «Брюгге» 20 октября. Также клуб на групповом этапе встретится с «Боруссией» и «Лацио».

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