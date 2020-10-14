Крадущий кошельки Дзюба, принц Персии Азмун и казак Ракицкий. «Зенит» показал ролик-комикс к Лиге чемпионов
«Зенит» опубликовал ролик в стилистике комиксов, посвященный старту команды в новом сезоне Лиги чемпионов. Сюжет ролика обыгрывает историю Российской империи и представляет игроков и теренеров в виде команды для морского похода.
Например, главный тренер Сергей Семак в ролике выступил адмиралом, а про капитана в ролике капитаном судна, который обращается к остальным членам команды:
– Я благодарю вас за то, что вы пришли. Всевышний говорит, это будет отличная битва, здесь собрались лучшие!
– Эй, ты кто? Артем Дзюба выше двух метров.
– Да, я слышал. Убивает врагов сотнями и крадет их кошельки!
Ярослав Ракицкий оказался казаком, а Сердар Азмуном – принцем Персии.
«Зенит» начнет выступление в Лиге чемпионов с домашним матчем против бельгийского «Брюгге» 20 октября. Также клуб на групповом этапе встретится с «Боруссией» и «Лацио».