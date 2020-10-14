Навальный рассказал, кто оплатил его транспортировку и лечение в Германии

Оппозиционный политик и блогер Алексей Навальный рассказал о тех людях, которые помогли его семье оплатить самолет с медицинским оборудованием, на котором его перевезли в Германию, лечение и реабилитацию. Об этом он написал в своем инстаграме 14 октября.



Сначала Навальный написал о финансовом состоянии своей семьи. По его словам, не только его квартира была опечатана по иску компании «Московский школьник», но и заблокированы счета как самого политика, так и всей его семьи, а также счет ИП.



«Это совершенно незаконно. Таким образом, у меня не просто украли все деньги, которые были, но и лишили возможности их зарабатывать. Впрочем, разве можно было ожидать чего-то другого? Кампания «Навальный, лучше не возвращайся» набирает обороты», — уверен Навальный.