Навальный рассказал, кто оплатил его транспортировку и лечение в Германии
Оппозиционный политик и блогер Алексей Навальный рассказал о тех людях, которые помогли его семье оплатить самолет с медицинским оборудованием, на котором его перевезли в Германию, лечение и реабилитацию. Об этом он написал в своем инстаграме 14 октября.
Сначала Навальный написал о финансовом состоянии своей семьи. По его словам, не только его квартира была опечатана по иску компании «Московский школьник», но и заблокированы счета как самого политика, так и всей его семьи, а также счет ИП.
«Это совершенно незаконно. Таким образом, у меня не просто украли все деньги, которые были, но и лишили возможности их зарабатывать. Впрочем, разве можно было ожидать чего-то другого? Кампания «Навальный, лучше не возвращайся» набирает обороты», — уверен Навальный.
По его словам, счет за самолет на 79 тысяч евро оплатил предприниматель Борис Зимин. Счета, выставленные берлинской клиникой «Шарите», где политик вышел из комы и получал лечение, в 49 900 евро оплачены в складчину — предпринимателем Евгением Чичваркиным, экономистом Сергеем Алексашенко и айтишником Романом Ивановым.
«Во сколько обойдётся дальнейшее проживание и лечение, неясно, потому что неясен срок восстановления. Вчера ходил в госпиталь делать новую порцию тестов, они сказали, что все пока идёт хорошо. Но в любом случае расходы также взял на себя Евгений Чичваркин», — сообщил политик.
Он также выразил благодарность всем тем, кто мог и хотел помочь ему финансово, но не смог из-за «сложного регулирования европейской банковской системы».
Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Оппозиционера доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому. 22 августа его отправили на лечение в Германию, где его вывели из комы. 23 сентября политика выписали из стационара немецкой клиники Charite.
Лаборатория бундесвера в Германии в середине сентября сообщила, что нашла в организме россиянина следы яда. Образцы оппозиционера по просьбе Берлина также изучили специалисты Швеции и Франции. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества.