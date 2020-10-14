Три Hyundai Santa Fe уехали от петербуржцев за день. Один «сигнализировал» об угоне, и владелец нашел его сам

Как стало известно «Фонтанке», в двенадцатом часу дня 13 октября в полицию обратился 43-летний житель Ленобласти, работающий менеджером в одной из петербургских фирм. Мужчина рассказал, что ему на брелок сигнализации поступил сигнал о том, что его Hyundai Santa Fe вскрыт, и у него запущен двигатель. Машина 2019 года выпуска и стоимостью 2,9 миллиона рублей была припаркована у дома 4 по улице Федора Абрамова.

В течение суток автомобилей Hyundai Santa Fe лишились сразу три жителя Петербурга. Угонщики поработали в Василеостровском, Выборгском и Колпинском районах города.

В 12:15 мужчина обнаружил свой «Санта Фе» на пересечении улиц Федора Абрамова и Михаила Дудина: система слежения заблокировала двигатель. У автомобиля была разбита форточка.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).

Двум другим автовладельцам так не повезло. В половине одиннадцатого утра 13 октября в полицию обратилась 46-летняя петербурженка, работающая финансовым аналитиком в телекоммуникационной компании. Женщина сообщила, что в период с 17:20 12 октября до 10:25 13 октября от дома 54 по 13-й линии В.О. похитили ее Hyundai Santa Fe 2019 года выпуска. Стоимость автомобиля потерпевшая оценила в 2 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ.

Третий «Санта Фе» увели у 64-летнего токаря в Колпино. Автомобиль пропал между 7:30 и 16:45 13 августа от дома 31 по Финляндской улице. Машина совсем новая — 2020 года выпуска. Ущерб составил 2,2 миллиона рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.