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14.10.2020 14:34
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Пятившийся битумовоз попал под удар автобуса в Красноярске. Пострадали 6 взрослых и 2 детей

Серьёзное ДТП произошло 14 октября в Красноярске. Столкнулись городской пассажирский автобус и битумовоз.

Как сообщает МЧС, на проезжую часть стал вытекать битум, он залил 500 кв. м. Пострадавшего водителя деблокировали спасатели. Травмы получили восемь человек, в том числе два ребенка.

Кадр из видео МЧС
Кадр из видео МЧС
Фото: 24.мвд.рф
Фото: 24.мвд.рф

Краевое ГУ МВД уточняет обстоятельства. По предварительной информации, на улице 9 Мая водитель маршрутного автобуса №63 допустил столкновение с грузовым ГАЗом, участвовавшим в ремонтных работах. ГАЗ двигался задним ходом. Пострадавшие — это водитель автобуса и его пассажиры.

24.мвд.рф

ГИБДД работает на месте, выясняя все обстоятельства аварии.

Телеграм-канал МЧС

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