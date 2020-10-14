Пятившийся битумовоз попал под удар автобуса в Красноярске. Пострадали 6 взрослых и 2 детей
Серьёзное ДТП произошло 14 октября в Красноярске. Столкнулись городской пассажирский автобус и битумовоз.
Как сообщает МЧС, на проезжую часть стал вытекать битум, он залил 500 кв. м. Пострадавшего водителя деблокировали спасатели. Травмы получили восемь человек, в том числе два ребенка.
Краевое ГУ МВД уточняет обстоятельства. По предварительной информации, на улице 9 Мая водитель маршрутного автобуса №63 допустил столкновение с грузовым ГАЗом, участвовавшим в ремонтных работах. ГАЗ двигался задним ходом. Пострадавшие — это водитель автобуса и его пассажиры.
ГИБДД работает на месте, выясняя все обстоятельства аварии.
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