Японец прождал семь месяцев в Перу, чтобы попасть на Мачу-Пикчу. В итоге его запустили туда одного

Мачу-Пикчу открыли специально для одного японского туриста. Он ждал этого 7 месяцев коронавируса.

Джесси Катаяма исполнил свою мечту в минувшие выходные — в древнем городе инков Мачу-Пикчу (в переводе — «старая гора») он был единственным посетителем. В уникальной прогулке, фото- и видеоснимки с которой он разместил в своем инстаграме, его сопровождал глава парка.

Разрешение посетить главную перуанскую достопримечательность турист получил лично от министра культуры страны — после того, как застрял в Южной Америке на все время коронавируса, ожидая возможности увидеть легендарное место.

«Люди в Перу такие добрые!» — отблагодарил Катаяма тех, кто следил за его попытками, в инстаграме.

Успех настойчивого японца отметили многие мировые СМИ. Сообщается, что для всех остальных Мачу-Пикчу еще только планируется открыть в ближайшие месяцы, и то — в ограниченном режиме. Конкретная дата пока неизвестна.

Как удалось узнать Би-би-си, изначально японец планировал провести в Перу всего несколько дней. Но принципиальность заставила его застрять в ближайшем к достопримечательности городке Агуас-Кальентес, состоящем из одной улицы, на высоте 2000 метров, — население этого местечка составляет всего 4,5 тысячи жителей.