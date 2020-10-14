Японец прождал семь месяцев в Перу, чтобы попасть на Мачу-Пикчу. В итоге его запустили туда одного
Мачу-Пикчу открыли специально для одного японского туриста. Он ждал этого 7 месяцев коронавируса.
Джесси Катаяма исполнил свою мечту в минувшие выходные — в древнем городе инков Мачу-Пикчу (в переводе — «старая гора») он был единственным посетителем. В уникальной прогулке, фото- и видеоснимки с которой он разместил в своем инстаграме, его сопровождал глава парка.
Разрешение посетить главную перуанскую достопримечательность турист получил лично от министра культуры страны — после того, как застрял в Южной Америке на все время коронавируса, ожидая возможности увидеть легендарное место.
«Люди в Перу такие добрые!» — отблагодарил Катаяма тех, кто следил за его попытками, в инстаграме.
Успех настойчивого японца отметили многие мировые СМИ. Сообщается, что для всех остальных Мачу-Пикчу еще только планируется открыть в ближайшие месяцы, и то — в ограниченном режиме. Конкретная дата пока неизвестна.
Как удалось узнать Би-би-си, изначально японец планировал провести в Перу всего несколько дней. Но принципиальность заставила его застрять в ближайшем к достопримечательности городке Агуас-Кальентес, состоящем из одной улицы, на высоте 2000 метров, — население этого местечка составляет всего 4,5 тысячи жителей.
Мачу-Пикчу, расположенный на вершине горного хребта на высоте 2400 метров над уровнем моря, называют «потерянным городом инков». Он был основан около 1450 года, а в 2007 году вошел в список новых чудес света. Достопримечательность весьма популярна: ее разрешено посещать лишь 2500 туристам в день, из которых не более 400 человек могут подняться на гору Уайна-Пикчу, являющуюся частью археологического комплекса.