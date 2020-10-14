Коронавирусный прирост в России за неделю — 26%

Заболеваемость коронавирусом в России за последнюю неделю увеличилась на 26%. Ситуация напряженная, жители не следуют предписаниям.



Статистику 14 октября предоставил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Сейчас из 100 тысяч человек ковидом больны 52–53, еще на прошлой неделе их было 41. Таким образом, недельный прирост составил почти 26%.



Сейчас по стране развернуто 176 тысяч коек, но это еще не максимум. В июне их было 185 тысяч.



«Мы видим, что сегодня ситуация остается напряженной, крайне напряженной. Мы видим, что население, к сожалению, не все выполняют те рекомендации, которые предписаны. И, конечно же, поведение населения до периода, когда мы сформируем четко весь популяционный иммунитет, конечно же, необходимо держать в формате соблюдения этих правил», — добавил Мурашко (цитата по ТАСС).

