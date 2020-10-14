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14.10.2020 09:42
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Ростехнадзор перечислил четыре версии экологической катастрофы в Норильске

Ростехнадзор рассматривает четыре версии майской аварии на ТЭЦ-3 в Норильске.

Руководителя Енисейского управления ведомства Андрея Ходосевича цитирует 14 октября РИА «Новости»: «При проведении расследования рассматриваются следующие версии: первое — недостатки проектирования, вызвавшие неправильное распределение нагрузки на свайный фундамент; второе — нарушение при выполнении строительно-монтажных работ, приведшее к некачественному выполнению свайного фундамента; третье — климатическое воздействие и четвертое — нарушение правил безопасности в процессе эксплуатации объекта».

Пока говорить о результатах расследования преждевременно, отметил Ходосевич. Но, по его словам, Ростехнадзор уже принял «дополнительные меры, направленные на предупреждение подобных аварий».

Делегация Совфеда в Норильске и Красноярске знакомится с ходом очистных работ после экологической аварии. Директор Заполярного филиала «Норникеля» Николай Уткин рассказал о работах по ликвидации разлива.

«Мы потратили уже порядка 3 миллиардов в рамках ликвидации этой аварии. В период до 2020 года наши средние годовые операционные затраты составляли по норильскому дивизиону порядка 45 миллиардов. С 2021 года затраты, заложенные в бюджет компании, это только операционные, 58 миллиардов … Мы это сделали в рамках разработанных программ по всем предприятиям, расположенным в норильском промышленном районе, чтобы повысить надежность фондов сетей, всего оборудования», — приводит РИА слова Уткина.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. После того как Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, «Норникель» не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.

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