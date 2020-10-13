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13.10.2020 23:26
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В Казани главу отдела полиции с «плохой репутацией» объявили в розыск. Его подозревают в десяти преступлениях и связях с группировкой «Суворовские»

В Казани начальника отдела полиции №9 («Сафиуллина») Алексея Ершова объявили в федеральный розыск. От пропал после того, как в отношении него возбудили уголовное дело. Об этом 13 октября со ссылкой на пресс-службу управления СКР по Татарстану сообщает «Коммерсантъ».

Как пишет издание, его подозревают в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими, незаконном участии в предпринимательской деятельности и шести эпизодах получения взяток. Всего — десять преступлений. Фабулу уголовного дела в ведомстве не раскрыли.

В ГУ МВД по Татарстану изданию сообщили, что Ершов отстранен от исполнения служебных обязанностей, в отношении него начали служебную проверку.

«Коммерсантъ» также напоминает о плохой репутации «Сафиуллина», который прежде именовался «Дальний». Именно в нем после пыток бутылкой восемь лет назад погиб задержанный по подозрению в краже мобильного телефона Сергей Назаров. После того, как эту историю придали огласке, восемь бывших сотрудников отдела полиции получили различные сроки, его переименовали, а работники прошли переаттестацию.

По информации «Татар-Инфо», в минувшую пятницу также был задержан заместитель начальника казанского отдела полиции № 9 Ильназ Ситдиков. Сейчас он находится в СИЗО. Без ссылки на источник издание пишет, что следствие считает его причастным к «крышеванию» нелегального бизнеса участников местной преступной группировки «Суворовские».

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Комментарии (1)

Ирина Смирнова
Интересно, "Сафиуллин" - это кому принадлежал отдел или они ОП называют как аэропорты в честь выдающихся деятелей? В любом случае место заколдованное, в нем люди пропадают во всех смыслах этого слова.
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