В школах Пушкинского района развели антисанитарию. Заведующих наказала прокуратура
Прокуратура Пушкинского района возбудила административные дела в отношении заведующих производств школьных столовых АО «КСП Красносельского района» и АО «КСП Пушкинского района». Сотрудникам придется заплатить штраф в размере 10 тыс. рублей и устранить все нарушения, рассказали «Фонтанке» в ведомстве 13 октября.
Для участия в проверке был привлечен юго-западный отдел Управления Роспотребнадзора по Петербургу. Нарушения выявлены в столовых лицея № 410 и Кадетской школы. По данным прокуратуры, продукты там хранились с несоблюдением температурного режима, упаковки с консервами не промывались, гигрометры (для учета влажности) использовались неправильно.
Кроме того, заведующие нарушали требования по сбору мусора, плохо обрабатывали посуду, пищевые отходы держали в открытом виде, а санитарную одежду хранили вместе с личной.
В конце прошлой недели в социальных сетях появилось видео из лицея № 410. На нем видно, как сотрудник столовой нарушает санитарные правила.
Правда, спустя несколько дней один из подписчиков сообщил, что лицей «потихоньку исправляется».
Проверки организации питания стартовали в школах Пушкинского района в начале сентября. На прошлой неделе массовое отравление заподозрили в одной из школ Василеостровского района. Разбиралась детская районная поликлиника. Вместе с центральным отделом Управления Роспотребнадзора собственную проверку также организовала прокуратура.