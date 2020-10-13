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13.10.2020 19:26
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В школах Пушкинского района развели антисанитарию. Заведующих наказала прокуратура

Прокуратура Пушкинского района возбудила административные дела в отношении заведующих производств школьных столовых АО «КСП Красносельского района» и АО «КСП Пушкинского района». Сотрудникам придется заплатить штраф в размере 10 тыс. рублей и устранить все нарушения, рассказали «Фонтанке» в ведомстве 13 октября.

Для участия в проверке был привлечен юго-западный отдел Управления Роспотребнадзора по Петербургу. Нарушения выявлены в столовых лицея № 410 и Кадетской школы. По данным прокуратуры, продукты там хранились с несоблюдением температурного режима, упаковки с консервами не промывались, гигрометры (для учета влажности) использовались неправильно.

Кроме того, заведующие нарушали требования по сбору мусора, плохо обрабатывали посуду, пищевые отходы держали в открытом виде, а санитарную одежду хранили вместе с личной.

В конце прошлой недели в социальных сетях появилось видео из лицея № 410. На нем видно, как сотрудник столовой нарушает санитарные правила.

Правда, спустя несколько дней один из подписчиков сообщил, что лицей «потихоньку исправляется».

Проверки организации питания стартовали в школах Пушкинского района в начале сентября. На прошлой неделе массовое отравление заподозрили в одной из школ Василеостровского района. Разбиралась детская районная поликлиника. Вместе с центральным отделом Управления Роспотребнадзора собственную проверку также организовала прокуратура.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Olaaa
Какие маски после этого.....треш какой-то!!!!
hal9000
Никакой Новичек не нужен..)
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