Прокуратура Пушкинского района возбудила административные дела в отношении заведующих производств школьных столовых АО «КСП Красносельского района» и АО «КСП Пушкинского района». Сотрудникам придется заплатить штраф в размере 10 тыс. рублей и устранить все нарушения, рассказали «Фонтанке» в ведомстве 13 октября.



Для участия в проверке был привлечен юго-западный отдел Управления Роспотребнадзора по Петербургу. Нарушения выявлены в столовых лицея № 410 и Кадетской школы. По данным прокуратуры, продукты там хранились с несоблюдением температурного режима, упаковки с консервами не промывались, гигрометры (для учета влажности) использовались неправильно.

