В школах Пушкинского района идёт проверка из-за плохой организации питания. Нарушениями заинтересовалась прокуратура

В прокуратуре подтвердили, что в школах пока находятся только представители администрации района. Однако подчеркнули: «В связи с поступившей информацией о нарушении закона прокуратурой тоже организована проверка».

«Проверка проводится администрацией Пушкинского района в рамках ведомственного контроля за организацией питания в общеобразовательных учреждениях, — сообщили в пресс-службе районной администрации. — Такая работа ведется на постоянной основе».

В школах Пушкинского района начались проверки организации питания. Как удалось узнать «Фонтанке» 10 августа, после районных чиновников ожидают прихода прокуратуры и Роспотребнадзора.

«В школах не работают буфеты, нет горячего платного питания для нельготников. Продукты для льготного питания поступают без цен», — поделился один из операторов питания, знакомый с ситуацией. По его словам, в школах проверяют трудовые договоры кухонного персонала, медкнижки, накладные на продукты, декларации и другие документы.

В администрации Пушкинского района сказали, что официальных обращений о плохом качестве питания в школах района не поступало. В пресс-службе комитета по образованию жалобы от родителей тоже «пока не получали».

Как выяснила «Фонтанка», сейчас районный отдел Роспотребнадзора никаких действий в этом направлении не осуществляет. «Однако по инициативе прокуратуры Пушкинского района наш представитель приглашен для участия в проверке», — уточнили в ведомстве.

В Управлении социального питания комментировать ситуацию не стали и предложили обратиться в школы Пушкинского района или отдел образования администрации Пушкинского района.

По результатам конкурса, в этом году организацией питания в школах Пушкинского района занимается АО «КСП Красносельского района», на 100% принадлежащее Смольному. Подробно о новом операторе питания «Фонтанка» писала в начале этой недели.