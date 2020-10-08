В одной из школ Василеостровского района заподозрили массовое отравление. Разбирается детская районная поликлиника

В детском поликлиническом отделении №1 (входит в состав Городской поликлиники №4) сказали, что в школу №15 поехала заведующая школьно-дошкольным отделением Надежда Герцек, чтобы «посмотреть, в каком состоянии вся эта история».

Заведующая детским поликлиническим отделением №1 поехала с проверкой в школу №15 Василеостровского района. Об этом 8 октября «Фонтанке» рассказали в районной поликлинике. По словам одного из родителей, накануне вечером у детей заболели животы и появились признаки отравления. В школе давать комментарии отказываются, ждут официального подтверждения диагноза.

«Были жалобы из 15-й школы — штуки 3–4. Доктора ушли на эти вызовы, но пока не вернулись, — говорят в поликлинике. — Более достоверная информация будет завтра, когда врачи посмотрят детей и поставят диагнозы. Может, так с ОРВИ совпало или это действительно было вызвано гастроэнтеритом».

По словам родителей, вечером 7 октября и утром 8 октября у некоторых детей поднялась температура и появились симптомы отравления: тошнота, рвота и расстройство желудка. «У нас сейчас взрываются чаты родителей. Пришли врачи, назначили целый список анализов. Все жалуются, что это из-за питания, — говорит один из родителей. — Насколько я знаю, школа в курсе, и ведутся разборки. Планируем писать жалобы в администрацию Василеостровского района и прокуратуру».

Как отмечает директор школы №15 Анна Бухарова, на данный момент говорить об отравлении еще рано. «Будем давать комментарии, когда будем понимать, что дети имеют одинаковый диагноз», — подчеркивает представитель школы.

В АО «Фирма «Флоридан», которое занимается организацией питания в Василеостровском районе, придерживаются той же позиции. «Непосредственно к нам информация об отравлении не поступала. Мы ждем, что либо факт отравления будет зарегистрирован — в таком случае мы будем проводить проверку и устранять обстоятельства, которые к этому привели, либо этот факт не подтвердится», — говорят в компании.