Рабочий завода в Петербурге признался в том, что убил и расчленил коллегу

«Обвиняемый полностью признает вину в совершении инкриминируемого ему деяния. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается», — говорится в сообщении ГСУ СК РФ по Петербургу.

Мешок с мужским бедром в конце сентября вытащил из Екатерингофки рыбак. Сперва он принял находку за обычный мусор, но позже решил проверить, что внутри, и сразу же вызвал полицию. Внутри помимо части тела лежала стальная деталь для утяжеления. Генетическая экспертиза установила принадлежность останков. Погибшим оказался 37-летний рабочий предприятия на проспекте Обуховской Обороны.



Предполагаемого преступника задержали накануне. По версии следствия, он во время ссоры воткнул в оппонента нож, а затем ножовкой распилил его на куски. Части тела он разложил по полипропиленовым мешкам и сбросил в Неву. Всё это, по предварительной информации, происходило в одном из цехов.

