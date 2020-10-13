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13.10.2020 15:44
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Рабочий завода в Петербурге признался в том, что убил и расчленил коллегу

Житель Петербурга, задержанный по подозрению в убийстве и расчленении рабочего завода, признал вину. Ему предъявлено обвинение, сообщает 13 октября Следственный комитет.

«Обвиняемый полностью признает вину в совершении инкриминируемого ему деяния. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается», — говорится в сообщении ГСУ СК РФ по Петербургу.

Уголовное дело возбуждено по первой части 105-й статьи УК РФ (убийство). Обвиняемый находится в изоляторе временного содержания, ожидая избрания меры пресечения.

Мешок с мужским бедром в конце сентября вытащил из Екатерингофки рыбак. Сперва он принял находку за обычный мусор, но позже решил проверить, что внутри, и сразу же вызвал полицию. Внутри помимо части тела лежала стальная деталь для утяжеления. Генетическая экспертиза установила принадлежность останков. Погибшим оказался 37-летний рабочий предприятия на проспекте Обуховской Обороны.

Предполагаемого преступника задержали накануне. По версии следствия, он во время ссоры воткнул в оппонента нож, а затем ножовкой распилил его на куски. Части тела он разложил по полипропиленовым мешкам и сбросил в Неву. Всё это, по предварительной информации, происходило в одном из цехов.

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Комментарии (5)

8967
Буржуазия стравливает рабочий класс с подачи властей.
«…Поднимется мускулистая рука миллионов рабочего люда, и ярмо деспотизма, ограждённое солдатскими штыками, разлетится в прах!»
(рабочий Пётр Алексеев)
mononcle
Обычно так начинают серийные убийцы...
bluxer
Признаю свою вину, меру, степень, глубину.
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