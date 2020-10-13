Герман Греф покидает совет директоров «Яндекса» после шести лет работы

Председатель правления Сбербанка Герман Греф может покинуть совет директоров «Яндекса». Как сообщили в компании 13 октября, окончательное решение будет принято на собрании акционеров 29 октября.
«Срок полномочий г-на Грефа истекает на общем годовом собрании акционеров 2020 года, и он не выдвинул свою кандидатуру на переизбрание», — говорится в документе.
В начале июня стало известно о планах «Яндекса» и Сбербанка объявить о разводе. Планировалось, что Сбербанк станет единственным владельцем платежной системы «Яндекс.Деньги» (за 2,4 млрд рублей), а «Яндекс» — «Яндекс.Маркета» (за 42 млрд рублей). Закрытие сделок было намечено на 3-й квартал 2020 года. В интервью ТАСС Греф подчеркнул, что речь идет о «реструктуризации совместного бизнеса».
22 сентября TCS Group заявила, что ведет переговоры о продаже своих акций «Яндексу». Сделку оценивают в 5,48 млрд долларов. Оплата может быть произведена частично деньгами, частично акциями ИТ-компании. После этого акции «Яндекса» взлетели вверх. К закрытию торгов на Московской бирже 23 сентября акции компании показали рост на 2,39% к открытию и остановились на отметке 5017 рублей за ценную бумагу. Герман Греф сказал, что конкуренции не испугался.