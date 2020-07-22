FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +17
70.97р81.25р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
22.07.2020 07:26
1
Печать

Сбербанк выкупил долю в сервисе «Яндекс.Деньги» и стал единственным владельцем

Cбербанк получил 100 процентов акций «Яндекс.Денег», выкупив у «Яндекса» 25 процентов компании. Это следует из информации на сайте ЕГРЮЛ.

Сделка прошла накануне, уточняет 22 июля ссылаются РИА Новости. Сбербанку принадлежало 75 процентов акций «Яндекс.Денег». Доля в 25 процентов находится на балансе дочерней структуры Сбербанка — компании «Цифровые активы». Таким образом, Сбербанку теперь принадлежит сто процентов акций.

Яяндекс» в конце июня этого года объявил о разделе совместных активов со Сбербанком. Продажа доли в «Яндекс.Деньгах» оценивалась в 2,4 миллиарда рублей. Также «Яндекс» должен получить приобрести 45 процентов акций в «Яндекс.Маркете».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

zimaleto70
должен получить приобрести(с)
Пальцы не успевают за глубокой мыслью?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний