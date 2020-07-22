Сбербанк выкупил долю в сервисе «Яндекс.Деньги» и стал единственным владельцем

Cбербанк получил 100 процентов акций «Яндекс.Денег», выкупив у «Яндекса» 25 процентов компании. Это следует из информации на сайте ЕГРЮЛ.



Сделка прошла накануне, уточняет 22 июля ссылаются РИА Новости. Сбербанку принадлежало 75 процентов акций «Яндекс.Денег». Доля в 25 процентов находится на балансе дочерней структуры Сбербанка — компании «Цифровые активы». Таким образом, Сбербанку теперь принадлежит сто процентов акций.



Яяндекс» в конце июня этого года объявил о разделе совместных активов со Сбербанком. Продажа доли в «Яндекс.Деньгах» оценивалась в 2,4 миллиарда рублей. Также «Яндекс» должен получить приобрести 45 процентов акций в «Яндекс.Маркете».

