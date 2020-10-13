Кипр прекратит выдачу «золотых паспортов» для инвесторов

Власти Кипра решили отменить программу выдачи гражданства в обмен на инвестиции с 1 ноября 2020 года. Как следует из сообщения, опубликованного 13 октября в официальном Twitter-аккаунте, содержащем информацию о работе кипрского президента Никоса Анастасиадиса, причиной отмены стали недостатки программы и злоупотребление ее положениями.



«На сегодняшнем внеочередном заседании совета министров министры финансов и внутренних дел представили предложение об отмене этой инвестиционной программы. Предложение было основано на долговременных недостатках, а также на злоупотреблении положениями Кипрской инвестиционной программы. Решение вступит в силу 1 ноября 2020 года», — пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя правительства Кипра Кириакоса Кусиоса.

