Кипр прекратит выдачу «золотых паспортов» для инвесторов

Власти Кипра решили отменить программу выдачи гражданства в обмен на инвестиции с 1 ноября 2020 года. Как следует из сообщения, опубликованного 13 октября в официальном Twitter-аккаунте, содержащем информацию о работе кипрского президента Никоса Анастасиадиса, причиной отмены стали недостатки программы и злоупотребление ее положениями.
«На сегодняшнем внеочередном заседании совета министров министры финансов и внутренних дел представили предложение об отмене этой инвестиционной программы. Предложение было основано на долговременных недостатках, а также на злоупотреблении положениями Кипрской инвестиционной программы. Решение вступит в силу 1 ноября 2020 года», — пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя правительства Кипра Кириакоса Кусиоса.
По его словам, инвестиционная программа отменена «окончательно» — после завершения комиссией расследования, организованного генеральным прокурором, и публикации выводов, правительство рассмотрит возможность других способов привлечения иностранных инвестиций, в том числе создание новой программы.
Как пишет РИА Новости, в понедельник катарский телеканал Al Jazeera выпустил фильм-расследование о возможной причастности официальных лиц (например, спикера парламента Дмитриса Силлуриса, депутата Христакиса Дзиованниса) к нарушениям при выдаче гражданства. До этого, еще в августе, телеканал также опубликовал «сатирическое расследование» «Кипрские бумаги», в котором рассказал, что для получения кипрского паспорта достаточно 2,5 млн долларов. После чего Никос Анастасиадис создал комиссию для расследования выдачи гражданства по инвестиционной программе.
В начале сентября СМИ назвали имена 34 россиян с «золотыми паспортами» Кипра. Среди них оказались первый зампредседателя Внешэкономбанка Михаил Кузовлев, вдова экс-владельца банка «Уралсиб» Людмила Коган, основатель группы компаний «Вид» Алексей Ушамирский, экс-сенатор от Чувашии Леонид Лебедев и другие.