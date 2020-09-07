От мужа певицы Алсу до экс-сенатора от Чувашии: СМИ назвали имена россиян с «золотыми паспортами» Кипра

Имена 34 владельцев «золотых паспортов», получивших гражданство Республики Кипр в обмен на инвестиции в период с 2008 по 2012 годы, стали известны 7 сентября. Их огласила кипрская газета Politis.



В опубликованном списке значатся имена граждан России, Украины и Сирии. Среди них, в частности, первый зампредседатель Внешэкономбанка Михаил Кузовлев, вдова экс-владельца банка «Уралсиб» Людмила Коган, основатель группы компаний «Вид» Алексей Ушамирский, экс-сенатор от Чувашии Леонид Лебедев, муж певицы Алсу Ян Абрамов, владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин, владелец торговой сети «Spar» в России и «Тульского мясокомбината» Антон Белобрагин, первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Михаил Кузовлев, совладелец компании Evraz Александр Фролов, первый замглавы финансово-экономического департамента «Газпрома» Игорь Шаталов и другие.