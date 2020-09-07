От мужа певицы Алсу до экс-сенатора от Чувашии: СМИ назвали имена россиян с «золотыми паспортами» Кипра
Имена 34 владельцев «золотых паспортов», получивших гражданство Республики Кипр в обмен на инвестиции в период с 2008 по 2012 годы, стали известны 7 сентября. Их огласила кипрская газета Politis.
В опубликованном списке значатся имена граждан России, Украины и Сирии. Среди них, в частности, первый зампредседатель Внешэкономбанка Михаил Кузовлев, вдова экс-владельца банка «Уралсиб» Людмила Коган, основатель группы компаний «Вид» Алексей Ушамирский, экс-сенатор от Чувашии Леонид Лебедев, муж певицы Алсу Ян Абрамов, владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин, владелец торговой сети «Spar» в России и «Тульского мясокомбината» Антон Белобрагин, первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Михаил Кузовлев, совладелец компании Evraz Александр Фролов, первый замглавы финансово-экономического департамента «Газпрома» Игорь Шаталов и другие.
В перечень также включены такие украинские бизнесмены, как Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и Елена Гайдук.
По заявлению Politis, перечисленные имена содержались в письме президента республики Никоса Анастасиадиса лидерам политических партий страны. До этого список был засекречен, но теперь гриф «секретно» снят, пишет газета.
Ранее Кипр приоткрыл границу для отдельных категорий граждан РФ. Въезд на территорию страны разрешили россиянам, постоянно проживающим на острове, их родственникам, дипломатам, а также имеющим вид на жительство или выданное властями специальное разрешение.