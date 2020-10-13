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13.10.2020 13:24
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МВД Белоруссии сообщило о нападении на РУВД Минска. В ход пошли и коктейли Молотова

МВД Белоруссии сообщило о нападении на РУВД Минска и пообещало найти виновных.

«Происшествие случилось сегодня около 5 часов. На дворовую территорию райуправления были заброшены три бутылки с зажигательной смесью», — поделилась впечатлениями 13 октября пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова.

По ее словам, во время нападения пострадал служебный автобус, который загорелся после попадания в него бутылки с зажигательной смесью. Минские милиционеры спасли свое транспортное средство.

В ведомстве опубликовали ролик с камер видеонаблюдения.

Накануне в республике прошла очередная акция протеста, которая закончилась столкновениями с силовиками.

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Комментарии (12)

ZapadЭnka
Partisanen, Feuer!
***_555
Сценаристы у карателей никакие.
Wuhan Proletarian
Слабо верится.
Беларусские мужики лишь мастера за женскими юбками да спинами стариков прятаться.
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