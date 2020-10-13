МВД Белоруссии сообщило о нападении на РУВД Минска и пообещало найти виновных.

«Происшествие случилось сегодня около 5 часов. На дворовую территорию райуправления были заброшены три бутылки с зажигательной смесью», — поделилась впечатлениями 13 октября пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова.



По ее словам, во время нападения пострадал служебный автобус, который загорелся после попадания в него бутылки с зажигательной смесью. Минские милиционеры спасли свое транспортное средство.

В ведомстве опубликовали ролик с камер видеонаблюдения.